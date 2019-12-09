Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины за кражу книги из магазина

МЕХИКО, 9 декабря. /ТАСС/. Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро будет отозван на родину в связи с обвинениями в краже книги из магазина в Буэнос-Айресе. Об этом решении сообщил в воскресенье вечером в Twitter глава МИД латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"Я попросил комитет по этике изучить случай с послом в Аргентине, которого обвиняют в краже книг из знаменитого магазина, - написал мексиканский министр. - Пока что я дал ему указание вернуться домой". Камера наблюдения, установленная в книжном магазине "Атенео", зафиксировала, как 76-летний дипломат пытался украсть биографию Джакомо Казановы, спрятав ее в газете. На выходе он был задержан охранниками, после чего его доставили в отделение полиции, откуда позднее отпустили, установив его личность.

"Если окажется, что видеозапись подлинная, он будет немедленно уволен, - добавил Эбрард. - Нечестное поведение совершенно недопустимо". Валеро приступил к исполнению своих обязанностей во второй половине августа текущего года. Стоимость книги, которую он пытался вынести из магазина, составляет 750 аргентинских песо (немногим более $12).

Магазин "Атенео", находящийся в здании, где в первой половине прошлого века размещался театр, считается одной из самых известных достопримечательностей столицы Аргентины.