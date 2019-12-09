Около 100 человек провели ночь в палаточном городке перед зданием администрации Зеленского

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Около 100 человек оставались на ночь в палаточном городке, который перед зданием администрации президента Украины организовали три парламентские партии и примкнувшие к ним организации. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, участники акции продолжают ждать результатов саммита "нормандской четверки", который в понедельник пройдет в Париже.

Поводом для акции стали требования известных на Украине политиков, в том числе бывшего президента Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, к действующему главе государства Владимиру Зеленскому "не допустить сдачи национальных интересов на "нормандской встрече". Кроме того, на палатках в правительственном квартале закреплены плакаты с лозунгом "Нет капитуляции!" - он был главным в информационной кампании националистов против разведения сил в Донбассе.

Ночь на площади возле здания президентской администрации прошла без происшествий. Утром в понедельник здесь, в отличие от предыдущего дня, нет известных личностей. Самую большую палатку, где располагается штаб протеста, заняли участники силовой операции в Донбассе, в соседней - студенты, в основном из Университета "Киево-Могилянская академия".

Для удобства митингующих в привезенной походной кухне готовят завтрак, рядом разложили несколько куч дров. Организаторы позаботились и об электроснабжении: к мобильному генератору подключены обогреватели и телевизоры в палатках. Напротив офиса президента идет сооружение сцены.

По всему периметру квартала, ограниченному улицами Садовая, Банковая и Лютеранская, развернуты усиленные наряды полиции и Нацгвардии. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают рамки металлодетекторов. После 08:00 (09:00 мск) к президентскому офису прибыло несколько автобусов с бойцами Нацгвардии в спецэкипировке.

В минувшее воскресенье несколько тысяч человек на площади Независимости в Киеве заявили о требованиях к участникам нормандского саммита. Митинг провели три партии - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука, однако ни Тимошенко, ни Вакарчук к собравшимися на "майдане" не вышли - перед собравшимися выступил лишь Порошенко.