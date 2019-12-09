Министр экономики Франции посетит РФ в рамках курса на обновление отношений

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр посетит Москву 10 декабря в рамках курса на обновление двусторонних отношений. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве.

"Министр экономики и финансов посетит Москву 10 декабря для участия во встрече Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам (СЕФИК), - отметил собеседник агентства. - Целью этой встречи станет развитие двусторонних экономических отношений посредством уже существующих стратегических партнерств и новых проектов сотрудничества".

В Москве Ле Мэр проведет переговоры со своим российским коллегой и главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Как подчеркнули в министерстве, "этот визит является отражением политической воли президента республики Эмманюэля Макрона к развитию и углублению связей с Россией".

До избрания на пост главы государства российско-французский совет возглавлял в качестве министра экономики Эмманюэль Макрон.