После переговоров Путина с Зеленским встреча "четверки" будет продолжена за ужином

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) будут продолжены после окончания двусторонней встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом в понедельник сообщил офис украинского лидера.

"Переговоры лидеров стран "нормандской четверки" прерваны ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате", - проинформировал офис в своем Telegram-канале.

По сообщению Елисейского дворца, возобновление переговоров "четверки" состоится в 22:15 мск за ужином.