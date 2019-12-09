Бойко: встреча президентов России и Украины означает движение навстречу друг другу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/ Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что сам факт встречи лидеров РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в рамках "нормандского формата" внушает оптимизм.

"Мы настроены очень оптимистично, потому что сам по себе факт встречи президентов - это уже позитив, поскольку до этого они не встречались, и вообще встречи в "нормандском формате" последние три года не было. И я убежден, что это будет диалог, поскольку есть желание и президента РФ, и президента Украины, - это будет движение навстречу", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

При этом, как пояснил Бойко, в "Оппозиционной платформе" надеются на положительные итоги встречи. "Мы ожидаем пути к миру, заключения нового контракта по транзиту газа. Во всяком случае наша политическая сила выступает за это и сделает все, чтобы это осуществилось", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский на проходящей сейчас двусторонней встрече обсуждают совместную декларацию. Переговоры лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) будут продолжены после окончания двусторонней встречи.

Движение Украины к миру

Бойко также уверен, что никакие политические акции не остановят движение Украины к миру. "Мы все ожидаем хороших новостей из Парижа, потому что, если бы не было предварительной работы и договоренностей, которые открывают дверь к миру и заключению нового транзитного газового контракта - лидеры бы не собирались", - заявил он уже в эфире телеканала "Интер".

Политик подчеркнул, что украинцы устали от войны и ожидают скорейшего ее завершения. "Все украинцы ожидают мира, в первую очередь, это жители востока страны. При чем, чем ближе к линии разграничения, к линии фронта - тем более решительно настроены люди. Я думаю, что эти ожидания будут оправданы - мы движемся к миру, потому что этого хотят все украинцы. Никакие акции: "Нет капитуляции" и подобные им не остановят это движение", - уверен депутат.

Бойко также надеется на договоренности о подписании нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

"Мы обязательно должны заключить новый контракт на транзит российского газа по нашей территории в Европу. Потому что, если этого не произойдет, нашу страну ожидают большие проблемы: и финансовые, и технические. Поэтому я убежден, что контракт будет заключен. Более того, я считаю, что это должен быть долгосрочный контракт на взаимовыгодных условиях, и он должен быть гарантией обеспечения энергетической безопасности и Европы, и Украины", - сказал Бойко.

В то время, пока президент Украины Владимир Зеленский находится на переговорах в Париже, националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко вышли на акцию протеста возле офиса президента. Они грозят Зеленскому новым "майданом", если тот "капитулирует" на встрече "нормандской четверки".

"Движение сопротивления капитуляции" уже несколько месяцев периодически проводит акции против выполнения Украиной политической части минских соглашений (выборы в Донбассе и предоставление ему особого статуса), а также против разведения войск на линии соприкосновения.