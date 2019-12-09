Трамп назвал доклад Минюста свидетельством попытки свержения правительства США

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Выводы доклада генерального инспектора Министерства юстиции США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения американскими спецслужбами слежки за окружением Дональда Трампа до и после выборов ноября 2016 года свидетельствуют о попытке свержения правительства страны. Такое мнение выразил президент США, комментируя в понедельник содержащиеся в отчете Хоровитца заключения.

"Это было свержение правительства, попытка свержения, и в ней участвовало множество лиц, и они оказались пойманы, пойманы с поличным", - заявил американский лидер. При этом он подчеркнул, что с нетерпением ждет итогов расследования спецпрокурора США Джона Дарема, ведущего по поручению министра юстиции Уильяма Барра с мая текущего года собственную проверку обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. По словам президента, результаты разбирательства Дарема будут представлены "в не столь отдаленном будущем". Глава американской администрации пообещал, что отчет Дарема будет гораздо более полным, чем доклад Хоровитца.

"Они фабриковали улики, лгали судам, чем только не занимались, чтобы добиться своего", - сказал республиканец Трамп про тех сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и других органов власти США, которые активно поддерживали на президентских выборах в 2016 году Хиллари Клинтон, представлявшую Демократическую партию.

"Доклад генерального инспектора только что был опубликован. Меня только что поставили в известность о его содержании. В плане произошедшего с нашей страной - это позор", - отметил президент.

На его взгляд, отчет Хоровитца показывает, что определенные должностные лица США вели себя в ходе предыдущей избирательной кампании "намного хуже", чем было принято считать, по сути, вмешивались в избирательный процесс. С точки зрения главы Белого дома, если бы он не сделал "определенный шаг", эти лица в системе федерального правительства США "могли бы одержать успех". Судя по всему, Трамп имел в виду то, что такие лица постарались бы не допустить тем или иным образом признания его победы на выборах 2016 года.