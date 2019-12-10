Глава МИД Венесуэлы назвал абсурдными новые санкции США

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Новые санкции со стороны США в отношении ряда венесуэльских чиновников демонстрируют отчаяние Вашингтона в отношении вмешательства в дела Венесуэлы и являются абсурдными. Об этом в понедельник заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Абсурдные "санкции", объявленные сегодня администрацией [президента США Дональда] Трампа, подтверждают ее отчаяние и хроническую дезориентацию в отношении Венесуэлы. Ни односторонние меры, ни экономическая блокада не остановят суверенную волю венесуэльского народа", - написал дипломат в Twitter.

Соединенные Штаты в понедельник расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него двух граждан этой страны - занимавших в разные периоды пост генерального директора Административной службы идентификации, миграции и иммиграции (SAIME) Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона.