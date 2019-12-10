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Акция протеста возле офиса президента Украины завершилась

Митингующие начали расходиться

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Акция "Стража на Банковой", которую организовали националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко возле офиса президента Украины с целью "не допустить капитуляции" Владимира Зеленского на встрече лидеров стран "нормандского формата" в Париже, завершилась. Сразу же после итоговой пресс-конференции лидеров Германии, России, Франции и Украины митингующие начали расходиться.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, пресс-конференцию митингующие, число которых достигало около 1 тыс. человек, смотрели по нескольким телевизорам, которые установили прямо под офисом президента. После ее завершения они начали радоваться, что Зеленский не перешел "красные линии", - стали петь патриотические песни и расходиться по домам.

"Мы услышали, что президент не сдал национальные интересы, поэтому мы можем расходиться", - сказал журналистам бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин.

Ранее организаторы заявили, что по итогам "нормандского саммита" они примут решение о дальнейших действиях. Они утверждали, что, если заметят риск сдачи интересов Украины, то объявят бессрочную акцию. В частности, они отмечали невозможность пересечения так называемых красных линий, к которым отнесли проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, восстановление контроля над всем участком российско-украинской границы, федерализацию государства, отказ от европейского курса и тому подобное.

В минувшее воскресенье несколько тысяч человек на площади Независимости в Киеве заявили о требованиях к участникам "нормандского саммита". Митинг провели три партии - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука, однако ни Тимошенко, ни Вакарчук к собравшимися на "майдане" не вышли - перед ними выступил лишь Порошенко.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеТимошенко, Юлия ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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