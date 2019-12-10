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Помпео обсудит с Лавровым подключение Китая к переговорам по контролю над вооружениями

Госсекретарь США выразил надежду на достижение прогресса в переговорах с главой МИД России

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео намерен обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 10 декабря в Вашингтоне подключение Китая к переговорам по контролю над вооружениями. Соответствующее заявление госсекретарь сделал в понедельник в интервью телеканалу One America News Network.

"Мы будем говорить о многих вопросах. Как говорили президент США и я, есть работа, которую мы можем делать вместе с Россией, и мы обязаны это делать ради американского народа, - сказал он. - Надеюсь, что вместе с министром Лавровым мы сможем достичь прогресса". "Одной из сфер, по которой президент просил нас работать вместе, является сотрудничество бизнеса. Будем стараться работать в этом", - добавил Помпео.

"Существуют вопросы контроля над вооружениями между нашими странами. Мы хотели бы подключить Китай к переговорам, - обратил внимание госсекретарь. - Уверен, мы поговорим об этом [с Лавровым]".

По словам Помпео, дата переговоров с Лавровым никак не связана с проходящим в Конгрессе США расследованием в рамках процедуры импичмента главы Белого дома Дональда Трампа. "Мы не можем допустить, чтобы это повлияло на нашу работу, работу президента", - сказал он.

Представитель администрации США высокого ранга в понедельник подтвердил ТАСС, что Трамп примет 10 декабря Лаврова. Глава МИД РФ встречался с президентом США в Белом доме 10 мая 2017 года во время своей предыдущей поездки в Вашингтон.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитайПомпео, Майкл (Майк)
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