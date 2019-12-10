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Президент Индонезии не исключил введение смертной казни за коррупцию

Это должно быть инициировано правительством, отметил Джоко Видодо

СИНГАПУР, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо не исключил введение смертной казни за преступления, связанные с коррупцией. Как пишет во вторник газета The Jakarta Post, такую позицию он высказал журналистам после встречи со студентами, на которой обсуждались проблемы антикоррупционной борьбы.

"Если народ хотел бы внести изменения в уголовный кодекс, касающиеся вынесения высшей меры наказания, то это можно реализовать", - сказал глава государства, отвечая на вопрос об отсутствии в республике жесткой ответственности за коррупцию. По его словам, "это должно быть инициировано правительством".

Одновременно Видодо напомнил, что "в стране возможно вынесение смертных приговоров за коррупцию, если подобные случаи произошли в период стихийных бедствий, получивших статус национальных катастроф". Кроме того, как позднее пояснил министр юстиции и по правам человека Ясона Лаоли, "существуют и другие определенные обстоятельства, когда такие преступления караются высшей мерой наказания, например, во время государственных экономических или финансовых кризисов".

По данным международной организации Transparency International, по уровню коррупции Джакарта с 2012 по 2018 год улучшила свои показатели всего на шесть позиций и занимает 32-ю строчку из 100. Согласно законодательству Индонезии, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, терроризмом, а также убийства с отягчающими обстоятельствами караются смертной казнью. За последние пять лет в стране было приведено в исполнение 18 смертных приговоров, в том числе в отношении иностранцев.

Теги
ИндонезияДжоко Видодо
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