Вице-премьер Японии допустил переизбрание Синдзо Абэ на четвертый срок

ТОКИО, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо считает, что глава правительства страны Синдзо Абэ может остаться на своем посту и на четвертый срок, что пока противоречит уставу правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Вице-премьер заявил об этом на пресс-конференции в Токио после заседания кабинета министров, сообщает телеканал NHK.

Таро Асо напомнил, что премьер Абэ считает своей важнейшей политической задачей пересмотр нынешней конституции страны, которая, по его мнению, уже не соответствует современным реалиям. "Будет прекрасно, если он сумеет сделать это в период своих полномочий на посту главы правительства, - сказал вице-премьер. - Но если это не получается, то нужно придумать выход из такого положения". Таро Асо подчеркнул, что некоторые предшественники Синдзо Абэ не успевали пересмотреть конституцию, поскольку слишком рано покидали кресло премьера.

Ранее сам Абэ неоднократно заявлял, что не собирается в очередной раз выдвигаться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии после того, как срок его полномочий на этой должности истечет в сентябре 2021 года. ЛДП имеет стабильное большинство в парламенте, и ее руководитель легко избирается там на пост главы правительства.

Сейчас устав правящей партии позволяет ее лидеру переизбираться не более трех раз и находиться на этом посту не более девяти лет. Синдзо Абэ стал председателем ЛДП в 2012 году. В ноябре он уже установил абсолютный рекорд по времени пребывания на посту премьера за всю историю Японии.

Накануне Синдзо Абэ заявил на пресс-конференции в Токио, что хотел бы лично добиться пересмотра послевоенной конституции, провозглашающей в числе прочего отказ Токио от использования силы для решения международных споров. Однако в правящей партии считают, что до сентября 2021 года премьеру не хватит времени для выполнения этой задачи. Ранее генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никай уже выступил за пересмотр устава и переизбрание Абэ на четвертый срок в 2021 году.