Глава администрации Гонконга озабочена вовлечением школьников в протестные акции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 декабря. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам выразила серьезную озабоченность ситуацией с активным привлечением подростков к участию в акциях протеста. Она сообщила во вторник, что из 6 тыс. задержанных за полгода участников уличных беспорядков порядка 40% составили учащиеся школ и вузов.

"В их числе 900 старшеклассников из 300 разных школ и колледжей, - сказала она в беседе с журналистами. - Ситуация тревожная".

Глава исполнительной власти отметила, что ей стало известно о задержании в понедельник группы школьников вместе с учителем в связи с попыткой блокирования ими проезжей части. Она призвала администрацию учебных заведений принять меры для того, чтобы оградить детей и подростков "от нелегальных и насильственных акций".

Лам также выразила озабоченность обнаружением в понедельник у здания колледжа в районе Ван Чай двух самодельных бомб. Они были обезврежены саперами, никто не пострадал.

Полгода назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи склонны продолжать антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Однако в последние три недели ситуация в городе в целом остается спокойной, митинги стали проходить в мирном ключе.