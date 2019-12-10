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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Радикалы прекратили акцию у офиса Зеленского

Националисты и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко сообщили, что не усмотрели "капитуляции" действующего лидера на саммите "нормандской четверки" в Париже

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Акция "Стража на Банковой", которую организовали националисты и сторонники экс-президента Петра Порошенко возле офиса президента Украины с целью "не допустить капитуляции" Владимира Зеленского на саммите "нормандского формата" в Париже, завершилась. Ее участники начали расходиться минувшей ночью сразу же после того, как стали известны результаты переговоров лидеров Германии, России, Украины и Франции.

"Президент Владимир Зеленский не пересек "красные линии". Однако не исключаются непубличные договоренности", - говорится в заявлении организаторов акции. Ее участники заверили также, что будут и "впредь следить за процессом переговоров" и сообщили о намерении провести массовую акцию под Верховной радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса во второй декаде декабря.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, под утро с площади возле офиса президента были вывезены палатки, полевая кухня, генераторы и все остальное оборудование, которое было свезено сюда для акции в минувшее воскресенье. Сейчас там завершают уборку территории.

Действующий президент Зеленский, общаясь с прессой после переговоров в Париже минувшей ночью, сказал, что "спокойно" относится к акциям протеста под стенами офиса президента на улице Банковой, хотя они и создают проблемы. "У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции.... Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - сказал глава государства.

О требованиях к участникам "нормандского саммита" заявили в минувшее воскресенье несколько тысяч человек на площади Независимости в Киеве. Его провели три партии - "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука, однако ни Тимошенко, ни Вакарчук к собравшимися на "майдане" не вышли - перед собравшимися выступил лишь Порошенко.

Теги
УкраинаСаммит "нормандской четверки" в Париже
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