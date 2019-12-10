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Ситуация на Корейском полуострове

Разведывательный самолет США совершил очередной полет над Корейским полуостровом

Как отмечает Yonhap, ВВС США в последние недели значительно активизировали полеты над Корейским полуостровом

ТАСС, 10 декабря. Самолет боевого управления и целеуказания ВВС США Boeing E-8C совершил полет над Корейским полуостровом. Об этом сообщается во вторник на отслеживающем полеты сайте Aircraft Spots.

Этот самолет обладает широкими возможностями для сбора разведывательной информации, включая мониторинг передвижений северокорейских войск и техники, в том числе пусковых ракетных установок и артиллерийских систем. В предыдущий раз Boeing E-8C был замечен в воздухе у межкорейской границы 3 декабря.

9 декабря аналогичный полет совершил разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W. Как отмечает Yonhap, ВВС США в последние недели значительно активизировали полеты над Корейским полуостровом. Так, за это время полеты совершали и другие разведывательные самолеты, включая U-2S, EP-3C и RC-135V.

В Южной Корее это связывают с резким ростом напряженности в регионе, критикой Вашингтона в адрес Пхеньяна, а также проведением КНДР ракетных пусков. Кроме того, 8 декабря КНДР заявила, что накануне вечером провела успешные испытания на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. Центральное телеграфное агентство Кореи отметило, что результаты испытаний "окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегической позиции КНДР". 10 декабря министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду по итогам встречи в Сиднее с австралийским коллегой заявил, что 7 декабря КНДР провела испытания ракетного двигателя.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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