Израильские военные арестовали 11 палестинцев и изъяли оружие на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие арестовали в ночь на вторник 11 разыскиваемых за причастность к терроризму палестинцев и изъяли автоматическое оружие в ходе рейдов и обысков на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В течение ночи солдаты при поддержке подразделений полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК, контрразведка - прим. ТАСС) арестовали на Западном берегу реки Иордан 11 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовом терроре и насильственных беспорядках в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - говорится в документе. В ходе обысков военные изъяли автоматическую винтовку М-16, пистолет и боеприпасы к ним.

Все арестованные доставлены в Службу общей безопасности Израиля для проведения допросов, указали в армии.