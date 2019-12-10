Глава ДНР разочарован отказом Украины от полного разведения сил в Донбассе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил разочарование в связи с отказом украинской стороны от разведения сил по всей линии соприкосновения на юго-востоке Украины, это было сделано "по надуманным причинам". Об этом он сообщил во вторник в интервью программе "Время покажет" на Первом канале.

"Украина снова проявила слабость, причины могут быть разные. Для нас важно было бы достижение мира, предшествовать этому могло бы разведение по всей линии соприкосновения. Увы, со стороны Украины этого не сделано. Украина опять по надуманным причинам смогла выйти только на три участка. Мы не очень оптимистично настроены в адрес Украины", - сказал он.

По словам Пушилина, без прямого диалога конфликт в Донбассе "разрешить полноценно не получится, нужен только прямой диалог". "Мы по-прежнему к нему готовы. Отговорки президента Украины по поводу каких-то других переговорщиков звучат по меньшей мере нелепо, не хочу даже вдаваться в подробности", - добавил он.

В понедельник в Париже состоялся саммит "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). В ходе переговоров, длившихся в общей сложности более семи часов, президент РФ Владимир Путин призвал увеличить число пунктов пропуска на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Итоговый документ саммита включает обязательство участников обеспечить полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года, а также договоренность поддержать соглашение в рамках контактной группы по урегулированию на востоке Украины по трем дополнительным участкам разведения сил и средств в зоне конфликта к концу марта 2020 года.