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Лукашенко и Медведев по телефону обсудили дальнейшую работу по интеграции

Президент Белоруссии и премьер-министр России договорились о продолжении контактов, чтобы до Нового года сверить часы по соответствующей проблематике

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил во вторник по телефону с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Стороны обсудили итоги состоявшихся 7 декабря в Сочи белорусско-российских переговоров, дальнейшую работу по наполнению интеграционной повестки дня, развитию торгово-экономического сотрудничества, снятию проблемных вопросов в этой сфере", - сообщили в пресс-службе.

Лукашенко и Медведев договорились о продолжении контактов, чтобы до Нового года сверить часы по соответствующей проблематике.

8 декабря Белоруссия и РФ отметили двадцатилетие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Минск и Москва планировали к этой дате принять программу углубления интеграции, которая включает 31 интеграционную карту. Правительства двух стран подготовили на рассмотрение глав государств вопросы, по которым не были достигнуты договоренности. 7 декабря в Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, которая продемонстрировала, что количество спорных вопросов по интеграции уменьшилось, осталось несогласованных 8 дорожных карт. Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для Белоруссии в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Президенты договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМедведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссия
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