Глава ДНР поблагодарил Путина за предложения по улучшению гуманитарной ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента РФ Владимира Путина за предложение по увеличению пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, которое Путин озвучил на саммите "нормандской четверки", прошедшем в понедельник в Париже.

"Для нас важна прозвучавшая на встрече инициатива президента РФ Владимира Путина, за это ему спасибо, по гуманитарной ситуации на линии соприкосновения в плане увеличения контрольно-пропускных пунктов. Это нужно, это позволит упростить процедуру перехода [через линию соприкосновения]", - сказал Пушилин журналистам во вторник в Донецке, передает Донецкое агентство новостей.

По словам главы республики, власти ДНР готовы максимально содействовать в реализации таких планов.

В настоящее время между Украиной и ДНР действуют четыре пропускных пункта. Пересечение линии соприкосновения сторон разрешено пешеходам и транспортным средствам через пункты Горловка - Майорское на севере ДНР, Еленовка - Новотроицкое к юго-западу от Донецка, Александровка - Марьинка к западу от Донецка и Октябрь - Гнутово на юге Донбасса.