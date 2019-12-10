Во Франции протестующие заблокировали семь нефтеперерабатывающих заводов

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Участники забастовки, проходящей во Франции против пенсионной реформы, заблокировали во вторник семь из восьми французских нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил BFM TV со ссылкой на информацию крупнейшего профсоюза страны - "Всеобщей конфедерации труда".

"Речь идет о заводах компаний Esso и Total", - подчеркнул представитель синдиката Эмманюэль Лепин. Нефтеперерабатывающий завод Total в коммуне Донж на западе страны, который в понедельник функционировал в обычном режиме, вновь подключился к 24-часовой забастовке. "Доставка нефтепродуктов по трубопроводам, с помощью судов, поездов и грузовиков прервана. Ни одна капля топлива не покинет предприятие", - отметили во "Всеобщей конфедерации труда".

В свою очередь пресс-секретарь Esso заявил о том, что забастовка оказывает "лишь ограниченное влияние" на нефтеперерабатывающий завод в городе Фо на юго-западе Франции. В департаменте Вар на юго-востоке страны в ночь на вторник около 60 манифестантов предприняли попытку заблокировать нефтяной терминал в коммуне Пуге-сюр-Аржан. Демонстранты практически сразу были разогнаны прибывшими на место сотрудниками жандармерии.

Профсоюзы также призвали сотрудников энергетической корпорации Électricité de France (EDF) присоединиться к новому дню протеста, мобилизовав многих работников компании, как это было на прошлой неделе.

Массовые протесты начались во Франции 5 декабря, ознаменовав начало всеобщей забастовки работников транспорта, врачей, учителей, адвокатов, пожарных и представителей многих других профессий. Французы выражают недовольство планами правительства провести пенсионную реформу, в рамках которой будут упразднены льготы и надбавки для 42 категорий граждан, в том числе железнодорожников, энергетиков, юристов и даже работников Парижской оперы. Также власти намерены продлить для всех категорий граждан периоды пенсионных взносов. Правительство считает необходимым пойти на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.