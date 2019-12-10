Главком НАТО рассчитывает на встречу с главой Генштаба РФ Герасимовым в начале 2020 года

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс рассчитывает на новую личную встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России - первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым в начале будущего года. Об этом Уолтерс сообщил во вторник на встрече с журналистами в Вашингтоне, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС.

"У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью. И мы [оба] ожидаем, что у нас будет возможность [вновь] встретиться лицом к лицу в начале 2020 года", - заявил американский военачальник.

Предыдущая встреча Герасимова и Уолтерса, на которой собеседники обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, состоялась 10 июля в Баку. Как тогда сообщили в Минобороны РФ, военачальники также обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, перспективах возобновления диалога военных экспертов. Кроме того, Герасимов и Уолтерс обсудили вопросы борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановку в Афганистане и Сирии. Как подчеркнули тогда в российском военном ведомстве, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.