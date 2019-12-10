Президент Финляндии назначил новый состав правительства под руководством Санны Марин

ХЕЛЬСИНКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё назначил новый состав правительства страны под руководством премьер-министра Санны Марин. Церемония состоялась во вторник в здании государственного совета в Хельсинки.

Сначала он утвердил отставку кабинета экс-премьера Антти Ринне, после чего состоялось назначение нового, 76-го кабмина.

На следующей неделе, 17 декабря, в парламенте состоится голосование по вотуму доверия правительству.

3 декабря лидер правящей Социал-демократической партии (СДП) Ринне на фоне скандала из-за двухнедельной забастовки сотрудников финской почты подал президенту прошение об отставке правительства, которое было принято. В состав коалиционного кабмина, помимо членов СДП, входили представители "Финляндского центра", Союза "зеленых", Левого союза и Шведской народной партии. Эти же партии продолжат работу в составе нового правительства, которым будет руководить первый зампред СДП, 34-летняя Марин.

Свои позиции сохранят практически все министры, в частности, Пекка Хаависто останется главой МИД, а Антти Кайкконен - главой Минобороны.

Новый финский кабмин состоит из партий, которые возглавляют женщины, причем только одна из них - старше 50 лет, всем остальным, включая Марин, нет еще и 35 лет. Всего в кабинете Марин - 12 женщин и семь мужчин.