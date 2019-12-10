Путин сомневается, что Украина передаст России дела россиян, вернувшихся на родину

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что можно вести переговоры о передаче Украиной российской стороне дел граждан РФ, вернувшихся на родину, но сомневается в успехе. Такое мнение он высказал на заседании Совета по правам человека.

"Что касается процессов в отношении тех людей, которые по обмену оказались в России, я с трудом могу себе представить, что они нам передадут дела, хотя такой вопрос можно, наверное, ставить, можно с коллегами на Украине об этом говорить", - сказал президент.

В новость были внесены изменения (16.55 мск) — обновлена информация по тексту