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Альберто Фернандес вступил в должность президента Аргентины

Заручившись поддержкой 47,82% избирателей, он сменил на посту Маурисио Макри

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 декабря. /ТАСС/. Альберто Фернандес во вторник официально вступил в должность президента Аргентины. Он принес присягу в здании Конгресса в присутствии депутатов и сенаторов.

Президентский жезл и ленту новому главе государства вручил его предшественник Маурисио Макри.

Позже глава государства вместе с вице-президентом Кристиной Фернандес де Киршнер, занимавшей высший государственный пост с 2007 по 2015 гг., отправится в президентский дворец для принятия присяги у членов своего правительства. Состав кабинета министров был объявлен на прошлой неделе.

Затем Фернандес встретится с иностранными делегациями, прибывшими в южноамериканскую республику на инаугурацию. Ожидается присутствие действующего и избранного президентов Уругвая Табаре Васкеса и Луиса Лакалье Поу, президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Россию представляет глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Президентские выборы прошли в Аргентине 27 октября. Фернандес, представляющий левоцентристскую коалицию, победил, заручившись поддержкой 47,82% избирателей.

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Аргентина
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