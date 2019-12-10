Лидер оппозиции Венесуэлы объявит о новой стратегии выхода из кризиса 10 декабря

КАРАКАС, 10 декабря. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что вечером во вторник, 10 декабря, объявит о новой стратегии на 2020 год, которая поможет вывести страну из кризиса. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Сегодня вечером [10 декабря] мы сделаем объявления о том, какой будет повестка дня на 2020 год. С ее помощью страна выйдет из этого [политико-экономического] кризиса", - приводит слова политика газета El Nacional.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января текущего года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза.

Действующий президент Боливарианской Республики Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.