Опрос: Клинтон более популярна среди демократов, чем участник предвыборной гонки Байден

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Экс-кандидат на пост президента США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон более популярна среди потенциальных избирателей-демократов, чем бывший вице-президент Джо Байден, участвующий в нынешней предвыборной гонке. Об этом сообщил во вторник портал Elections Central.

Ресурс проанализировал результаты опроса исследовательской службы Гарвард-Харрис (Harvard-Harris Poll) и пришел к выводу, что они указывают на возможность вступления Клинтон в предвыборную кампанию.

По результатам опроса, Клинтон пользуется поддержкой 21% однопартийцев, а Байден - 20%. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил поддержку 12% участников опроса, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 9% и мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - 7%. Опрос 1859 потенциальных избирателей-демократов проходил 27-29 ноября, уровень погрешности оценивается в плюс-минус 2,8%.

"Хиллари Клинтон сохраняет открытой возможность участия в предвыборной гонке", - отметил Elections Central, отметив при этом, что в последних интервью политик сообщала, что ее окружение призывает ее подумать об участии в предвыборной гонке. По оценке Elections Central, "это может рассматриваться как попытка проверить настроения избирателей".