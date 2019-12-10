Демонстрация против пенсионной реформы в Париже собрала 27 тыс. участников

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Вторая массовая демонстрация профсоюзов против пенсионной реформы собрала 31 тыс. человек в Париже, что вдвое меньше, чем на прошлой неделе. Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на Министерство внутренних дел Франции.

Всего же на территории Франции власти насчитали 339 тыс. участников акций против пенсионной реформы. На прошлой неделе МВД сообщало о 65 тыс. манифестантов в Париже и 806 тыс. - по всей стране. При этом независимая организация Occurrence, специализирующаяся на таких подсчетах, приводит более скромную цифру: 27 тыс. манифестантов во французской столице против 45 тыс. в четверг.

Крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) со своей стороны приводит заметно большую цифру: 180 тыс. демонстрантов только лишь во французской столице и 885 тыс. - по всей стране. Это в любом случае значительно меньше, чем в четверг, 5 декабря, когда протестовать против пенсионной реформы, по данным того же профсоюза, вышли 1,5 млн человек, из них 250 тыс. в Париже.

Колонна манифестантов с большими транспарантами и воздушными шарами с символикой профсоюзов дошла до финальной точки на площади Данфер-Рошеро в XIV округе французской столицы. По данным газеты "Нувель обсерватер", обстановка на месте напряженная, сотрудники полиции вступили в небольшую стычку с участниками шествия, как минимум один человек задержан. Формально демонстрация завершилась, однако не все ее участники решили разойтись по домам.

Столичная префектура полиции сообщила о задержании 22 человек в ходе протестного марша против пенсионной реформы. На полях манифестации, по состоянию на 17:45 по местному времени (19:45 мск) было проведено 1920 превентивных досмотров среди прохожих.