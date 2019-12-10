{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Ирана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности

В ведомстве сообщили, что рекомендация обусловлена политической ситуацией

ТЕГЕРАН, 10 декабря. /ТАСС/. МИД Ирана распространил заявление, в котором рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности. Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

"Мы просим граждан Ирана, в особенности элиту и студентов, отказаться от поездок в США, даже для участия в научных конференциях или при наличии соответствующего приглашения", - говорится в заявлении. Отмечается, что рекомендация обусловлена "политической ситуацией и жесткими односторонними законами США в отношении иранцев".

Отношения Ирана и США резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов к диалогу с Тегераном. При этом он говорил, что заинтересован в замене существующего СВПД на другой договор, который бы включил не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИран
Реклама на ТАСС
Помпео: отношения России и США должны быть лучше, чем в последние годы
Американские власти намерены углублять сотрудничество с Москвой в сфере борьбы с терроризмом и торговлей наркотиками, отметил госсекретарь США
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС