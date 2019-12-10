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Саммит ЕС 12 декабря обсудит минские соглашения

Первый день саммита завершится отчетом о ходе выполнения минских соглашений, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12-13 декабря обсудят ход выполнения минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украине. Об этом говорится в письме нового главы Евросовета Шарля Мишеля лидерам стран сообщества, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Первый день [саммита ЕС] завершится отчетом о ходе выполнения минских соглашений", - говорится в тексте.

Примечательно, что в письме Мишеля нет ни слова об экономических санкциях ЕС в отношении России, политическое решение о продлении которых обычно принимается именно на декабрьском саммите после обсуждения минских соглашений.

Как ожидается, лидеры ЕС на саммите обсудят итоги встречи "нормандской четверки" 9 декабря в Париже. Канцлер Германии Ангела Меркель, президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон встретились в Елисейском дворце, чтобы обсудить проблемы урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. В рамках саммита прошла первая встреча российского и украинского лидеров, которые до этого общались лишь по телефону.

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