Партия "Слуга народа" внесла в Раду законопроект об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в электронной системе украинского парламента законопроект с поправками к уже действующему закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Информация об этом во вторник обнародована на сайте парламента.

Полный текст документа пока не опубликован, но речь идет о продлении уже действующего закона об особом статусе Донбасса, о чем говорилось на состоявшемся саммите "нормандской четверки". Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявлял, что работа над новым законопроектом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" начнется после встречи в "нормандском формате". Вместе с тем члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Нестор Шуфрич уже внесли в парламент проект изменений в указанный закон. В нем они предложили сделать закон бессрочным, особый статус Донбасса регламентировать не только конституцией и другими законами, а еще и этим исправленным законом, обойти дату проведения выборов, а все положения закона согласовать на встрече в "нормандском формате" и утвердить на заседании контактной группы в Минске.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года и будет действовать до 31 декабря 2019 года. Он предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на не подконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов и вывода войск.