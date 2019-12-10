Трамп призвал Россию поддержать действия США в отношении Ирана и КНДР

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал поддержать американские усилия по предотвращению разработки Ираном ядерных вооружений и по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном во вторник вечером сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп выразил поддержку эффективному глобальному режиму контроля над вооружениями, который бы включал не только Россию, но и Китай, - отметили в пресс-службе. <...> Президент призвал Россию поддержать усилия США по предотвращению разработки Ираном ядерных вооружений и по денуклеаризации КНДР".