В НАТО заявили, что США уделяют пристальное внимание вопросу продления ДСНВ

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Исполнительная и законодательная ветви власти США уделяют пристальное внимание вопросу продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом сообщил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе, генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Он напомнил, что законодатели в проекте оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался в Соединенных Штатах с 1 октября) потребовали от вашингтонской администрации уведомить Конгресс о возможном выходе из ДСНВ за 120 дней до того, как это решение может вступить в силу. "Это иллюстрация того, что наш Конгресс считает данный вопрос важным. Мы уделяем ему крайне пристальное внимание", - отметил Уолтерс, который не только является главкомом ОВС НАТО, но и возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

Поддержка Конгресса

Он признал, что как генерал поддерживает адресованные вашингтонской администрации по сути ультимативные требования законодателей, которые, по его мнению, позволяют "форсировать диалог". "Это возможность форсировать диалог. И я как военнослужащий должен сказать: все, что дает мне возможность расширить диалог, скорее всего, идет на пользу", - подчеркнул Уолтерс.

"Как командующий, занимающийся оперативной деятельностью, должен сказать: <...> речь идет о шагах, которые дают возможность для диалога и недопущения конфликтов. И с данной точки зрения в этом есть польза определенной степени. И я считаю, что наш Конгресс только что это признал. И знаю, что администрация внимательно за этим следит, будет дальнейшее развитие событий", - пояснил генерал.

Законодатели Конгресса из обеих партий только закончили процесс согласования проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. Теперь его должны одобрить в обеих палатах законодательного органа, после чего документ отправят на подпись президенту США Дональду Трампу. Белый дом ранее во вторник позитивно высказался по данному проекту оборонного бюджета.

Всеобъемлющая деконфликтация

Тод Уолтерс также сообщил, что обсуждает с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым в ходе своего диалога "всеобъемлющую деконфликтацию", затрагивающую в том числе кибепространство.

Главком ОВС НАТО несколько раз подчеркнул, что на переговорах с генералом армии Герасимовым, который еще занимает пост первого заместителя министра обороны РФ, обсуждается прежде всего предотвращение инцидентов и конфликтов между ВС двух сторон. На просьбу уточнить, имеет ли он в виду, к примеру, Сирию или говорит о мире в целом, Уолтерс ответил: "Всеобъемлющая деконфликтация: воздух, море, космос, киберпространство. На периферии Европейского континента, а также в глобальных масштабах".

Военачальник уточнил, что рассчитывает на новую личную встречу с российским коллегой в начале следующего года. "У меня была возможность встретиться с генералом Герасимовым лицом к лицу осенью (на самом деле контакт состоялся летом - прим. ТАСС). И мы [оба] ожидаем, что у нас будет возможность [вновь] встретиться лицом к лицу в начале 2020 года", - заявил Уолтерс.

"Цель нашей встречи - расширить диалоги по предотвращению конфликтов, обсуждения с точки зрения безопасности, чтобы гарантировать, что мы знаем, где размещаются наши военнослужащие во всех средах [военной активности], в целях обеспечения профессиональной военной деконфликтации. Наши переговоры идут в военной плоскости. Их цель - усовершенствовать наш диалог, касающийся недопущения конфликтов. Задача заключается в том, чтобы гарантировать, что мы ведем [те или иные] операции, занимаемся той или иной деятельностью <...> там, где наши военнослужащие находятся недалеко друг от друга, таким образом, что у нас есть надлежащее предотвращение конфликтов, отсутствует какая бы то ни было непрофессиональная активность", - сказал американский генерал.

При этом он дал высокую оценку первой личной встрече с Герасимовым. "Наш предыдущий разговор был очень конструктивным, и я с нетерпением жду нашего следующего разговора, который, как я сказал, должен состояться в начале 2020 года", - отметил Уолтерс.

Состоявшиеся переговоры

Предыдущая встреча Герасимова и Уолтерса, на которой собеседники обсудили возможные меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, состоялась 10 июля в Баку. Как тогда сообщили в Минобороны РФ, военачальники также обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, перспективах возобновления диалога военных экспертов. Кроме того, Герасимов и Уолтерс рассмотрели вопросы борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановку в Афганистане и Сирии. Как подчеркнули тогда в российском военном ведомстве, стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов. 3 июня Герасимов и Уолтерс, назначенный на свой пост в начале мая, провели телефонные переговоры.