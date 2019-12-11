Следующий раунд переговоров по Сирии в Казахстане пройдет в марте 2020 года

НУР-СУЛТАН, 11 декабря. /ТАСС/. Очередная международная встреча по урегулированию ситуации в Сирии пройдет в марте будущего года. Об этом сообщил журналистам в среду директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Ержан Мукаш.

"Уже подтверждается, что следующий раунд переговоров планируется провести в марте", - сообщил он, говоря о переговорах по Сирии в Нур-Султане.

10-11 декабря в Нур-Султане проходит очередная, 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней участвуют делегации стран - гарантов процесса мирного урегулирования (Ирана, России и Турции), представители правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей приглашены высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.