Правительство Латвии рассмотрит вопрос о роспуске Рижской думы 17 декабря

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии рассмотрит инициативу министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о роспуске Рижской думы во вторник, 17 декабря. Об этом в среду сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, передало агентство LETA.

"Если Рижская дума будет распущена, то не потому, что кто-то со стороны этого хочет, а потому, что Рижская дума сама с собой не справляется", - приводит агентство слова премьера.

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что, инициировав роспуск Рижской думы, министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце грубо нарушил закон. Ушаков назвал причину роспуска Рижской думы искусственной и противоправной.

В пятницу, 6 декабря, Юрис Пуце сообщил, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии выдвинуло предложение распустить Рижскую думу. Основанием для этого решения стало то, что столичная дума, по мнению Пуце, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов. Предложение о роспуске Рижской думы вступит в силу, если его поддержат правительство и Сейм (парламент) Латвии.

Ранее Юрис Пуце заявил, что Рижская дума должна представить объяснения и детальный план действий столичных властей после 11 декабря, когда истекает объявленный ранее правительством срок режима чрезвычайной ситуации с утилизацией мусора. Предоставленные Рижской думой объяснения на этот счет министерство охраны окружающей среды не удовлетворили. Во вторник, 3 декабря, правительство Латвии приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в связи с кризисом утилизации мусора в Риге до 12 марта 2020 года.

Ситуация с вывозом отходов в Риге

Правительство Латвии 11 сентября поддержало предложение министерства охраны окружающей среды и регионального развития объявить чрезвычайную ситуацию в связи с кризисом утилизации мусора в Риге. Решение правительства обязало Рижскую думу договориться с предприятиями, которые согласны оказывать услуги по вывозу мусора с 15 сентября.

Совет по конкуренции Латвии 9 сентября обязал Рижскую думу возобновить договорные отношения с четырьмя мусороуборочными компаниями, которые до сих пор обслуживали жителей города. Одновременно совет запретил новому рижскому предприятию по утилизации отходов Tiriga заключать договоры на вывоз мусора с потребителями.

Ранее компания Tiriga победила в конкурсе Рижской думы, получив право на вывоз мусора в городе в течение ближайших 20 лет. Против этих планов выступила оппозиция в Рижской думе, а также Совет по конкуренции Латвии. В итоге Рижская дума обратилась к обслуживающим на тот момент город предприятиям по вывозу мусора с предложением продолжить работу и после окончания срока договоров, которое наступило 15 сентября.