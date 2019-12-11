{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство Латвии рассмотрит вопрос о роспуске Рижской думы 17 декабря

Идею распустить думу выдвинуло Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Латвии рассмотрит инициативу министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце о роспуске Рижской думы во вторник, 17 декабря. Об этом в среду сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш, передало агентство LETA.

"Если Рижская дума будет распущена, то не потому, что кто-то со стороны этого хочет, а потому, что Рижская дума сама с собой не справляется", - приводит агентство слова премьера.

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что, инициировав роспуск Рижской думы, министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце грубо нарушил закон. Ушаков назвал причину роспуска Рижской думы искусственной и противоправной.

В пятницу, 6 декабря, Юрис Пуце сообщил, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития Латвии выдвинуло предложение распустить Рижскую думу. Основанием для этого решения стало то, что столичная дума, по мнению Пуце, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов. Предложение о роспуске Рижской думы вступит в силу, если его поддержат правительство и Сейм (парламент) Латвии.

Ранее Юрис Пуце заявил, что Рижская дума должна представить объяснения и детальный план действий столичных властей после 11 декабря, когда истекает объявленный ранее правительством срок режима чрезвычайной ситуации с утилизацией мусора. Предоставленные Рижской думой объяснения на этот счет министерство охраны окружающей среды не удовлетворили. Во вторник, 3 декабря, правительство Латвии приняло решение продлить чрезвычайную ситуацию в связи с кризисом утилизации мусора в Риге до 12 марта 2020 года.

Ситуация с вывозом отходов в Риге

Правительство Латвии 11 сентября поддержало предложение министерства охраны окружающей среды и регионального развития объявить чрезвычайную ситуацию в связи с кризисом утилизации мусора в Риге. Решение правительства обязало Рижскую думу договориться с предприятиями, которые согласны оказывать услуги по вывозу мусора с 15 сентября.

Совет по конкуренции Латвии 9 сентября обязал Рижскую думу возобновить договорные отношения с четырьмя мусороуборочными компаниями, которые до сих пор обслуживали жителей города. Одновременно совет запретил новому рижскому предприятию по утилизации отходов Tiriga заключать договоры на вывоз мусора с потребителями.

Ранее компания Tiriga победила в конкурсе Рижской думы, получив право на вывоз мусора в городе в течение ближайших 20 лет. Против этих планов выступила оппозиция в Рижской думе, а также Совет по конкуренции Латвии. В итоге Рижская дума обратилась к обслуживающим на тот момент город предприятиям по вывозу мусора с предложением продолжить работу и после окончания срока договоров, которое наступило 15 сентября.

Теги
Латвия
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Россия, Иран и Турция отвергли попытки создания самоуправления в Сирии
Страны-гаранты астанинского процесса также осудили атаки Израиля в Сирии и незаконное распределение доходов от продажи нефти в республике
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС