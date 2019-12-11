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Кризис на Украине

В Киеве заявили, что Рада продлит на год закон об особом статусе Донбасса

Депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук также убеждена, что за документ проголосуют больше 226 депутатов

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Верховная рада рассмотрит на ближайшем заседании продление на год закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила в среду депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Единственное изменение в закон - это его пролонгация на год", - сказала она в эфире украинского телеканала "Наш". Верещук также выразила убеждение, что за документ проголосуют больше 226 депутатов.

Рассмотрение законопроекта, по ее словам, состоится на пленарном заседании Рады в четверг.

Отсутствие других изменений депутат пояснила нехваткой времени, подчеркнув, что с января следующего года Рада займется "разработкой нового закона или подготовкой проекта изменений в текст существующего". "Такие законы не принимаются в спешке, мы должны хорошо и обоснованно пояснить обществу, что мы собираемся вносить, потому что это тоже очень важные моменты", - добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник уже заявил, что простое продление закона об особом статусе Донбасса без закрепления его в конституции Украины не сдвинет процесс политического урегулирования конфликта в регионе.

Согласно минским соглашениям на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям. Более того действие самого закона ограничено одним годом.

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