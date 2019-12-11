В Киеве заявили, что Рада продлит на год закон об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Верховная рада рассмотрит на ближайшем заседании продление на год закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила в среду депутат от фракции партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Единственное изменение в закон - это его пролонгация на год", - сказала она в эфире украинского телеканала "Наш". Верещук также выразила убеждение, что за документ проголосуют больше 226 депутатов.

Рассмотрение законопроекта, по ее словам, состоится на пленарном заседании Рады в четверг.

Отсутствие других изменений депутат пояснила нехваткой времени, подчеркнув, что с января следующего года Рада займется "разработкой нового закона или подготовкой проекта изменений в текст существующего". "Такие законы не принимаются в спешке, мы должны хорошо и обоснованно пояснить обществу, что мы собираемся вносить, потому что это тоже очень важные моменты", - добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи в Париже заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. В коммюнике по итогам саммита говорится, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса. Представитель Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Родион Мирошник уже заявил, что простое продление закона об особом статусе Донбасса без закрепления его в конституции Украины не сдвинет процесс политического урегулирования конфликта в регионе.

Согласно минским соглашениям на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие Минским соглашениям. Более того действие самого закона ограничено одним годом.