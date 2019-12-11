Депутаты устроили драку в Верховной раде, требуя отменить закон о рынке земли

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты устроили драку в Верховной раде в среду на заседании аграрного комитета, который рассматривал законопроект об открытии рынка сельхозземли с октября 2020 года.

Инцидент произошел при входе в зал, где проходило заседание. Как сообщила журналистам депутат Рады от президентской фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, избранный по одномандатному округу депутат, выступающий против рынка земли, сначала выкрикивал оскорбления в адрес главы комитета Николая Сольского и призывал снять законопроект с рассмотрения, потом пустил в ход кулаки.

Фракция партии "Слуга народа" назвала драку "сознательной провокацией, цель которой - срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде", и обратилась к правоохранительным органам с требованием должным образом отреагировать на инцидент.

Верещук сообщила, что заседание комитета продолжится в четверг. "Мы предлагаем все же рассматривать поправки к законопроекту, а их 4300. Но мы понимаем, что если их начать рассматривать, а каждый депутат настаивает на рассмотрении своей поправки, то это затянется на месяцы", - сказала Верещук. По ее словам, "ситуация сложная, но не безвыходная".

Законопроект об открытии рынка сельхозземли депутаты проголосовали в первом чтении 13 ноября. Он, в частности, вносит изменения в Земельный кодекс в части приобретения права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Такое право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. При этом установлены ограничения по концентрации земли - 35% в пределах объединенной территориальной общины, 8% - в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

Кроме правительственного, депутаты подали еще 10 земельных законопроектов. Категорически против рынка сельхозземель выступили фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина". "Европейская солидарность", "За будущее" и "Голос" предлагали отложить принятие решения и продолжить консультации.

Драки и скандалы в Раде стали чуть ли не обыденным явлением. Так, нынешний состав парламента прославился несколькими случаями выяснения отношений с помощью кулаков и оскорблений. Особенно запомнилась рукопашная между депутатом от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Николаем Скориком и депутатом от фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко после обсуждения вопроса создания временной следственной комиссии по массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года. Столкновение без тяжких последствий состоялось после обсуждения и голосования за постановление. А в минувший четверг депутатам пришлось разнимать двух "Слуг народа" - Гео Лероса и Максима Бужанского. В прессе отмечалось, что причиной стычки стали оскорбительные высказывания Лероса в адрес одной из народных избранниц из той же фракции.