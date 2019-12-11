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Санкции в отношении России

Источник: кабмин ФРГ ожидает продления на саммите ЕС антироссийских санкций

Продление санкций главы государств и правительств Евросоюза обсудят на саммите 12-13 декабря

БЕРЛИН, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство ФРГ ожидает, что открывающийся в четверг саммит ЕС примет решение о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщил в среду журналистам источник в германском кабмине.

"Я исхожу из того, что они будут продлены", - отметил источник.

Ранее представитель ЕС заявил журналистам в Брюсселе, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите 12-13 декабря примут политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России, срок действия которых истекает 31 января.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

Теги
ГерманияСанкции в отношении России
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