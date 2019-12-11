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Министр иностранных дел Никарагуа посетит Россию 12-13 декабря

Он проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Никарагуа Денис Рональдо Монкада Колиндрес совершит визит в Россию 12-13 декабря и проведет переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"12-13 декабря состоится официальный визит в Россию Министра иностранных дел Никарагуа Дениса Рональдо Монкады Колиндреса.13 декабря пройдут переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Денисом Монкадой, по итогам которых планируется принять Совместное заявление", - отметили в министерстве.

"Совершенствование стратегического партнерства с Никарагуа - один из приоритетов внешней политики России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Россией и Никарагуа развивается диалог на высшем и высоком уровнях, осуществляется координация по парламентской линии, работает Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству", - добавили в российском дипведомстве.

Теги
НикарагуаРоссия
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