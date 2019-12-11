Министр образования Украины заявила о планах сокращения числа школ и вузов

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Министр образования Украины Анна Новосад заявила о необходимости сокращения числа школ и высших учебных заведений в стране для оптимизации расходов на них. Об этом она заявила в опубликованном в среду интервью агентству РБК-Украина.

Новосад посетовала, что украинская система образования способствует неравенству среди учеников, поскольку качество образования в небольших школах, расположенных в сельской местности, уступает качеству образования в школах крупных городов. "Поэтому на следующий год уже заложено в бюджете 3,5 млрд гривен ($150 млн), которые пойдут на развитие сети опорных школ", - поделилась планами министр. "Опорная школа - это такой большой хаб, куда детей подвозят, - пояснила она. - На закупку автобусов также заложено 600 млн гривен ($25 млн)". Министр пообещала, что в опорных школах будет полный коллектив учителей по всем предметам и что их работа будет "нормально оплачиваться".

Новосад добавила, что министерство образования не может закрывать школы в украинских селах, поскольку решение об этом должны принимать местные органы власти. Однако она высказал надежду на то, что жители украинских деревень будут выбирать для детей опорную школу и не будут "держаться по привычке за свою маленькую сельскую школу, которая обычно предоставляет значительно худшие результаты".

Министр образования добавила, что планирует сократить число вузов на Украине. "У нас работает около 300 вузов, - пояснила Анна Новосад. - Но контингент студентов маленький и к тому же стремительно падает в последние десять лет. Нам не нужна такая сеть. Поэтому надо двигаться в направлении объединения и укрупнения университетов. Также надо оптимизировать на них расходы".

Новосад посетовала, что украинские вузы стремятся набрать как можно больше студентов и удержать их, чтобы получить государственное финансирование. "Нам надо отказаться от ситуации, когда мы даем университетам количество денег относительно количества студентов, и перейти к ситуации, когда мы их финансируем по результатам их деятельности", - сказала министр. "Это не означает, что будет отменена возможность учиться на бюджете. Это не значит, что будет уменьшено количество денег. Дело в том, что финансирование станет более эффективным", - пообещала министр.

В ноябре Новосад заявила, что на Украине "количество учителей больше, чем необходимо для того контингента учащихся, который есть сейчас". Она предупредила, что правительство намерено провести сертификацию учителей для подтверждения их квалификации.