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Глава Пентагона утверждает, что Россия расширила свое военное присутствие в Сирии

Марк Эспер отметил, что США это практически не беспокоит

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Военное присутствие России в Сирии за последние полтора месяца расширилось, но США это практически не беспокоит. С таким утверждением выступил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США министр обороны страны Марк Эспер.

"Оно расширилось за последние полтора месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о том, расширилось ли военное присутствие РФ в Сирии. При этом министр подчеркнул, что "не слишком сильно" беспокоится по этому поводу. "Немного [беспокоит], но я больше обеспокоен по поводу расширения [влияния] России в Египте, Саудовской Аравии и других местах", - отметил он.

"Еще более серьезный вопрос - это взаимосвязь России с Турцией", - добавил Эспер.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Позже президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщил в начале декабря Эспер, США завершили процесс сокращения и передислокации своего военного контингента на северо-востоке Сирии. По его словам, всего в Сирии останутся 600 военнослужащих Вооруженных сил США.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СШАСирияРоссияЭспер, Марк
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