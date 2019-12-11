{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Пентагон: США не обещали сирийским курдам помощи в создании автономного государства

Была договоренностью о том, что Вашингтон будет сражаться с ИГ, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не обещали сирийским курдам помогать им в создании автономного государства или вступать в войну с Турцией для их защиты. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса министр обороны страны Марк Эспер.

"Договоренность с курдами, в частности с СДС [коалиция "Силы демократической Сирии"], была договоренностью о том, что мы будем сражаться с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Это не было договоренностью о том, что мы поможем им создать автономное курдское государство, и это также не было договоренностью о том, что мы будем воевать с Турцией на их стороне", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.

Теги
СШАСирияТурцияКризис в СирииЭспер, Марк
Реклама на ТАСС
Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече "нормандской четверки"
Саммит состоится в марте
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС