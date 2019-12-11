Пентагон: США не обещали сирийским курдам помощи в создании автономного государства

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не обещали сирийским курдам помогать им в создании автономного государства или вступать в войну с Турцией для их защиты. Об этом заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса министр обороны страны Марк Эспер.

"Договоренность с курдами, в частности с СДС [коалиция "Силы демократической Сирии"], была договоренностью о том, что мы будем сражаться с ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Это не было договоренностью о том, что мы поможем им создать автономное курдское государство, и это также не было договоренностью о том, что мы будем воевать с Турцией на их стороне", - сказал он.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские военные с 23 октября вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям было дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от турецкой границы, после чего военные России и Турции должны приступить к совместному патрулированию.