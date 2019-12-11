Сенатор США обвинил ФБР в "преступном сговоре" из-за расследования против штаба Трампа

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в среду обвинил сотрудников ФБР, начавших в 2016 году расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, в "преступном сговоре".

Соответствующее заявление законодатель сделал на слушаниях в возглавляемом им юридическом комитете Сената Конгресса. Слушания посвящены обнародованному ранее на этой неделе докладу генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца об обстоятельствах начала американскими спецслужбами слежки за избирательной кампанией Трампа.

"То, что было описано как несколько нарушений, превратилось в масштабный преступный сговор", - сказал Грэм. По его словам, речь идет о "злоупотреблении полномочиями". "Надеюсь, мы понимаем, что то, что случилось, не может повториться, потому что... это не ряд нарушений... это сбой системы", - добавил сенатор.

При этом он отметил, что доклад Хоровитца должен стать для главы ФБР Кристофера Рея призывом к действиям. "Директор Рей, у вас проблема", - сказал Грэм.

Доклад генерального инспектора

Доклад Хоровитца был опубликован в понедельник. В нем генеральный инспектор заявил, что "не нашел документальных подтверждений или свидетельств тому, что политическая предвзятость или ненадлежащая мотивация повлияли" на решение о начале дела. Несмотря на это, Хоровитц выявил целый ряд "значительных ошибок и недочетов" в работе ФБР. Беспокойство генинспектора вызвало то, как "определенные аспекты расследования проводились и контролировались, особенно неспособность ФБР придерживаться собственных стандартов точности и полноты", в частности при получении санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры. Представители администрации призывали выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Минюст США 18 апреля обнародовал итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.