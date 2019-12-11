Умер один из основателей колумбийской повстанческой группировки АНО

БОГОТА, 11 декабря. /ТАСС/. Один из основателей леворадикальной колумбийской повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) Фабио Васкес Кастаньо умер в возрасте 79 лет на Кубе. Об этом сообщил в среду профессор Национального университета Колумбии, автор многих книг по истории повстанческого движения в Латинской Америке Карлос Медина.

"Вчера вечером [10 декабря] в 19:00 в Гаване скончался Фабио Васкес Кастаньо, основатель "Армии национального освобождения", АНО", - написал он на своей странице в Twitter.

Васкес был лидером группы колумбийских студентов, которые обучались на Кубе и намеревались устроить революцию на родине. Под его руководством в 1964 году была создана АНО. Он возглавлял ее до 1975 года, а затем эмигрировал на Кубу.

АНО, в рядах которой насчитывается около 1,5 тыс. человек, осталась единственной повстанческой группировкой в Колумбии после того, как в ноябре 2016 года правительство заключило соглашение о мире с организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии".