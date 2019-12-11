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NYT: ВС США в Сирии опасаются возможной атаки со стороны Турции, России, Ирана или Дамаска

Источники газеты указывают, что командование американских войск запросило у Минобороны США инструкции относительно порядка действий в случае атаки

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Командование американских войск, находящихся на территории Сирии, опасается возможной активизации действий со стороны турецких, российских, иранских ВС и сирийских правительственных войск, а также их союзников. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Они утверждают, что американские военачальники считают возможные, по их мнению, атаки со стороны перечисленных сил потенциально более опасными, чем со стороны боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), для борьбы с которыми они были туда направлены. Источники газеты указывают, что командование американский войск на севере Сирии запросило у Минобороны США инструкции относительно порядка действий в случае подобной атаки, однако в ответ получило от Пентагона крайне "расплывчатые указания".

По оценке издания, в такой ситуации американские военные оказались в результате противоречивых намерений президента США Дональда Трампа относительно их сохранения в регионе. Источники издания подчеркивают, что несмотря на то, что президент заявил о намерении охранять нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, основной целью нахождения там американских войск по-прежнему остается борьба с ИГ, в которой они продолжают действовать совместно с курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС).

В среду министр обороны США Марк Эспер заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса о том, что военное присутствие России в Сирии за последние полтора месяца расширилось, но США это практически не беспокоит. "Оно расширилось за последние полтора месяца", - сказал он, отвечая на вопрос о том, расширилось ли военное присутствие РФ в Сирии. При этом министр подчеркнул, что "больше обеспокоен по поводу расширения [влияния] России в Египте, Саудовской Аравии и других местах".

Ситуация в Сирии

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Позже президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке арабской республики с целью их охраны от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Как сообщил в начале декабря Эспер, США завершили процесс сокращения и передислокации своего военного контингента на северо-востоке Сирии. По его словам, всего в Сирии останутся 600 военнослужащих Вооруженных сил США.

22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности. 1 ноября российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Теги
СШАИранСирияТурцияРоссияТрамп, Дональд
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