В Британии пройдут парламентские выборы, которые определят будущее Brexit

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы пройдут в четверг в Великобритании. По итогам голосования, которое продлится с 07:00 (10:00 мск) до 22:00 (01:00 мск пятницы), будет избран новый состав Палаты общин британского парламента, а партия, набравшая большинство голосов, получит право сформировать правительство и определить, по какому сценарию будут развиваться отношения королевства и Евросоюза.

Всего на кону 650 депутатских мандатов - по числу избирательных округов. Согласно последнему опросу общественного мнения, опубликованному в ночь на среду социологической компанией YouGov, шансы правящей Консервативной партии остаться у власти оцениваются как наиболее высокие. Тори, возглавляемые премьер-министром Борисом Джонсоном, могут рассчитывать на 339 мандатов в Палате общин.

Опрос, в котором приняли участие 105,6 тыс. человек, показывает, что тори получат 42,6% голосов избирателей против 43,4% по итогам выборов 2017 года, тогда как оппозиционная Лейбористская партия наберет 33,8% голосов по сравнению с 41% в 2017 году. За "Либеральных демократов", которые двумя годами ранее получили поддержку 7,6% избирателей, свои голоса готовы отдать 13,6% опрошенных. Партии Brexit, основанной лишь в январе этого года и участвующей в выборах впервые, опрос предсказывает поддержку 3,1% британцев.

"Подвешенный парламент" не исключен

С учетом особенностей действующей в Великобритании мажоритарной избирательной системы такой расклад сил на выборах обеспечил бы консерваторам уверенное большинство в парламенте - на 21 мандат больше, чем по итогам прошлых выборов, тогда как лейбористы (231 мандат), Шотландская национальная партия (41) и либдемы (15) даже суммарно имели бы в своем распоряжении лишь 287 депутатских кресел.

Но говорить, что победа у консерваторов в кармане, было бы неверно. По сравнению с предыдущим масштабным опросом YouGov, осуществленным за две недели до выборов, отрыв правящей партии от своих противников сократился. Тогда тори в среднем прочили не 339, а 359 мандатов. Принимая в расчет погрешности, YouGov прогнозирует, что правящая партия получит от 311 до 367 мест в парламенте. Таким образом, не исключена возможность того, что по итогам выборов ни одна из партий не получит большинства. Подобная ситуация, известная в Великобритании под названием "подвешенный парламент", грозит сохранением неопределенности по вопросу о Brexit.

Как Британия дошла до выборов

При таком развитии событий не будет реализована главная цель нынешнего голосования, которую преследовал премьер-министр, распуская парламент, - попытаться вывести Великобританию из состава ЕС. До этого текст "бракоразводного" соглашения с Брюсселем, достигнутый предшественницей Джонсона Терезой Мэй, трижды отклонялся депутатами. Новый премьер согласовал с Евросоюзом новую сделку, однако и ее парламент, разделенный между сторонниками и противниками Brexit, принять не смог. Не сильно помогало и то, что Консервативная партия за всеми внутренними дрязгами вокруг выхода из ЕС окончательно утратила большинство в Палате общин.

При таком раскладе досрочные выборы стали единственной, хотя и довольно рискованной возможностью положить конец сложившейся безвыходной ситуации. И Борис Джонсон пошел на этот риск, добившись от парламента разрешения призвать британцев прийти на избирательные участки в четвертый раз за последние четыре года (выборы 2015 года, референдум о членстве в ЕС 2016 года и досрочные выборы 2017 и 2019 годов).

Если не Джонсон, то как?

Основной лозунг Джонсона во время нынешней избирательной кампании - "давайте осуществим Brexit". Премьер обещает вывести страну из Евросоюза до 31 января без каких-либо новых проволочек.

Оппозиционная Лейбористская партия не может похвастать столь же большой решимостью в этом вопросе. Лидер лейбористов долгое время вообще не признавался в своих взглядах на Brexit, отделываясь общими фразами, но в итоге решил поддержать идею второго референдума. В случае прихода на Даунинг-стрит он намерен вынести сделку с ЕС на суд народа в течение шести месяцев. Более того, Корбин обещает строить в стране социализм, а начать он намерен с национализации железных дорог, почты и компаний, занимающих энерго- и водоснабжением.

Партия "Либеральные демократы" под руководством нового лидера Джо Суинсон намерена вообще отменить Brexit. Выборы покажут, насколько столь радикальная повестка популярна среди избирателей, а также то, сработает ли на деле методика тактического голосования, при котором противникам Brexit предлагается голосовать за политика, разделяющего их взгляды, даже если он представляет другую партию.

По подсчетам организации Best for Britain ("Лучшее для Великобритании"), агитирующей за повторный референдум, скоординированных действий всего 40 тыс. человек в 36 избирательных округах будет достаточно, чтобы лишить консерваторов большинства.

Избирательная кампания под Рождество

В целом избирательная гонка в преддверии декабрьских выборов оказалась довольно монотонной, а основное внимание было сосредоточено на беспокоящих страну внутренних проблемах. И даже тема приписываемого России вмешательства в выборы не смогла выйти на первый план, как ее ни пытались раскручивать СМИ и некоторые политики.

Главное же отличие этой избирательной кампании от предыдущих заключалось в том, что она впервые почти за 100 лет проводилась в декабре. Обычно выборы в Великобритании проходят в мае, а не под Рождество, когда избиратели больше думают о подарках и предстоящих отпусках, и куда меньше - о политике.

Так, кандидат от лейбористов Розина Аллин-Хан обратилась к сцене из популярного рождественского фильма "Реальная любовь" (Love actually, 2003) Ричарда Кертиса, в которой человек признается в любви при помощи надписей на табличках. Ту же самую сцену обыграли и консерваторы, причем главную роль в трехминутном ролике под названием Brexit Actually ("Реальный Brexit") исполнил сам Борис Джонсон.

Джонсон, как и герой оригинальной картины, появляется перед порогом дома жительницы Лондона с кассетным магнитофоном и начинает перебирать в руках таблички. Под звуки рождественской музыки глава правительства предупреждает, что избиратель должна сделать "выбор между большинством и безысходной ситуацией с подвешенным парламентом". Поздравив женщину с наступающим Рождеством, лидер тори уходит, прихватив с собой музыкальный проигрыватель.

Партия "Либеральных демократов" пошла по другому пути и вместо повторения сцены привлекла к своей кампании актера Хью Гранта, сыгравшего в "Реальной любви" как раз премьер-министра. Грант прогулялся с кандидатом от партии либдемов Моникой Хардинг по улицам городка Уолтон на Темзе в графстве Суррей, уговаривая жителей прибегнуть к тактическому голосованию, призванному лишить тори правящего большинства в парламенте.

Сработает ли упомянутое тактическое голосование, аргументы какой партии по Brexit и внутренней повестки дня найдут наибольший отклик среди избирателей и даже то, кто оказался лучшим актером, станет известно уже 13 декабря. Подсчет голосов будет идти всю ночь, и уже к утру пятницы станет известно, выйдет ли британская политика из тупика или нет.