В Алжире пройдут президентские выборы

РАБАТ, 12 декабря. /ТАСС/. Президентские выборы, призванные положить конец затяжному и крайне острому общественно-политическому кризису, пройдут в четверг в Алжирской Народной Демократической Республике (АНДР). По их итогам станет известно имя преемника экс-президента Абдельазиза Бутефлики, правившего страной 20 лет и ушедшего в отставку в апреле 2019 года.

По данным специально созданного Независимого национального избирательного органа (ННИО), который осуществляет общее руководство и контроль за проведением выборов, свыше 24,4 млн алжирских граждан имеют право отдать свой голос за одного из кандидатов. Для обеспечения электорального процесса на всей территории республики открыты более 61 тыс. избирательных участков.

С 7 декабря уже работают участки в дипломатических и консульских учреждениях АНДР за рубежом, где могут принять участие в волеизъявлении свыше 914 тыс. алжирцев. Как отметили в ННИО, большинство внесенных в списки избирателей проживает на территории Франции. Позднее, 9 декабря, стартовало голосование в отдаленных районах на юге Алжира, где работают мобильные избирательные участки.

Изначально президентские выборы в Алжире были запланированы на 4 июля, однако Конституционный совет объявил о невозможности их проведения по причине отсутствия кандидатов, которые бы подали регистрационные документы в соответствии с действующим законодательством. Функции главы государства продолжает исполнять временный президент Абделькадер Бенсалех.

Кризис в Алжире длится с 22 февраля, когда по всей стране начались не стихающие до сих пор многотысячные манифестации и митинги протеста. Их участники выступили против намерения Бутефлики выдвигаться на новый срок и, кроме того, потребовали немедленной смены политической элиты, обеспечения прав и свобод граждан, проведения коренных социально-экономических преобразований, нацеленных на повышение качества жизни, обеспечение роста экономики и снижение уровня безработицы, прежде всего среди молодежи.

Под давлением массовых уличных акций, а также военной верхушки 2 апреля Бутефлика, находившийся на высшем посту с 1999 года, был вынужден уйти в отставку. После его ухода во властных элитах началась серьезная межклановая борьба, следствием которой стали громкие антикоррупционные дела и аресты еще недавно весьма влиятельных людей, включая экс-премьеров, членов правительства, олигархов и бывших руководителей спецслужб.

Выборы на фоне протестов

Власти убеждены, что "только проведение президентских выборов позволит положить конец острому кризису, подвести черту под периодом в истории Алжира, когда правящие элиты не считались с интересами народа, и начать новый этап созидания и строительства сильного государства".

Конституционный совет допустил к выборам 12 декабря пятерых кандидатов: временного генерального секретаря партии "Национальное демократическое объединение" 60-летнего Азеддина Михуби, бывшего министра туризма, председателя политического движения "Аль-Бина" 57-летнего Абделькадера Бенгрину, двух бывших премьер-министров - 74-летнего Абдельмаджида Теббуна и 75-летнего Али Бенфлиса, а также кандидата от партии "Фронт будущего" 56-летнего Абдельазиза Белаида.

С момента оглашения окончательного списка претендентов на высший пост в столице и многих других городах Алжира не прекращаются массовые уличные протесты под лозунгом "Нет выборам!". По мнению противников власти, "все пять кандидатов являются представителями действующей системы и не способны провести реальные преобразования в политической и социально-экономической областях, которых хочет народ".

В преддверии дня голосования в разных провинциях АНДР прошли митинги и манифестации с требованием отменить выборы. Так, в ряде областей страны, в частности в Кабилии, противники власти призывают население устроить "полный электоральный бойкот". По мнению наблюдателей, противники правящего режима хотят добиться крайне низкого уровня явки в день голосования, чтобы дискредитировать выборы.

В свою очередь влиятельный начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Бенсалех, заместитель министра обороны Ахмед Гаид Салах и другие представители власти призывают алжирцев "массово прийти на выборы ради будущего страны".

Как подчеркнул накануне дня голосования председатель ННИО Мухаммед Шарфи, "используемая в ходе голосования информационно-вычислительная техника сделает какую-либо фальсификацию невозможной". В ННИО также заверили в "законности и прозрачности выборов". При этом там предостерегли "все стороны от любых попыток совершения мошеннических действий и посягательства в отношении электорального процесса".

Полномочия президента

В соответствии с конституцией президент является главой государства и исполнительной власти. Он назначает премьер-министра, совместно с правительством определяет общую политику государства и контролирует ее осуществление, представляет страну на международной арене, заключает и ратифицирует договоры, является верховным главнокомандующим вооруженных сил и министром обороны. Президент назначает гражданских и военных должностных лиц, дипломатических представителей; вводит чрезвычайное положение после консультаций с парламентом; назначает референдумы по вопросам, имеющим национальное значение.

Согласно законам АНДР, глава государства избирается сроком на пять лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Для победы кандидат должен получить абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос). Если ни одному из них не удается преодолеть этот барьер, через две недели проводится второй тур. В нем участвуют два претендента, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.