Представитель ООН призвал США и КНДР к незамедлительному возобновлению переговоров

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. США и КНДР должны через кропотливую дипломатию прийти к возобновлению переговоров с целью отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону Халед Хиари, выступая в среду на внеочередном заседании Совета Безопасности, посвященном денуклеаризации Корейского полуострова.

"Генеральный секретарь призывает стороны продолжить начатое, - сказал он. - Это потребует настойчивости, политической воли и кропотливой дипломатии". "Генсек также призывает КНДР и Соединенные Штаты возобновить переговоры. Дипломатия будет содействовать снижению напряженности, в противном случае события могут развиваться непредсказуемым образом", - добавил Хиари.

В конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян обозначил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме условились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения их консультаций в Ханое в феврале. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось.

Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.