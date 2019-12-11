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CNBC: экс-юрист Трампа просит суд сократить ему срок заключения в тюрьме

Майкл Коэн заявил, что готов заняться общественно полезными работами вместо тюрьмы

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, отбывающий трехлетний срок заключения в тюрьме, обратился в суд в Нью-Йорке с ходатайством о смягчении ему меры наказания. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на адвоката Коэна - Ленни Дэвиса.

По его словам, его подопечный просит суд на выбор сократить ему срок заключения до одного года или отправить под домашний арест. Коэн готов заняться и общественно полезными работами вместо тюрьмы. Автор ходатайства просит суд принять во внимание его полное сотрудничество со следствием.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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