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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Куба считает политизированным решение WADA по санкциям против России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что решения в области спорта и Международного олимпийского движения не могут основываться на двойных стандартах

ГАВАНА, 12 декабря. /ТАСС/. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении сборной России от спортивных соревнований на четыре года является политизированным и продиктовано двойными стандартами. Соответствующее мнение высказал в среду президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Куба выступает против несправедливых санкций Всемирного антидопингового агентства в отношении России. Решения в области спорта и Международного олимпийского движения не могут основываться на политических соображениях или двойных стандартах", - написал лидер Кубы в Twitter.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности, лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.

В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что спортивные адвокаты РФ в ближайшее время подадут иски в CAS, чтобы обжаловать решение исполкома WADA. Матвиенко добавила, что РФ будет отстаивать свою позицию на всех уровнях, говорить о недопустимости подобных политически ангажированных решений. Она также назвала решение исполкома WADA несправедливым и противоречащим принципам олимпийского движения.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаКубаРоссияДиас-Канель, МигельВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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