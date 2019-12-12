СМИ: в столицу индийского штата Ассам введены войска из-за беспорядков

ТАСС, 12 декабря. Армейские подразделения введены в Гувахати, столицу индийского северо-восточного штата Ассам, по просьбе местных властей из-за продолжающихся выступлений против поправок к закону о гражданстве. Об этом в четверг сообщила газета The Times of India.

"Утром 12 декабря военнослужащие прошли флаг-маршем по улицам Гувахати для демонстрации своего присутствия, - пишет издание. - Оно потребовалось в связи с продолжением беспорядков, столкновений протестующих с полицией и нарушениями режима ночного комендантского часа, введенного в Гаухати в среду".

По информации издания, дополнительные войска также переброшены в соседний с Ассамом штат Трипура.

Ассамские власти утверждают, что ситуация находится под контролем, несмотря на то, что на четверг запланировано продолжение акций протеста и сохранение блокады дорог в различных городах штата.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в четверг заверил жителей Ассама, что центральное правительство конституционным путем защитит их интересы. "Я заверяю сограждан в Ассаме, что их права, национальная идентичность и культура останутся в неприкосновенности", - заявил глава индийского правительства.

Отмена рейсов

В связи с массовыми беспорядками несколько авиакомпаний Индии объявили о временном прекращении рейсов в штат Ассам.

"В связи с ситуацией в Ассаме отменены запланированные на четверг рейсы в Гувахати [столицу штата]", - приводит агентство ANI заявление компании IndiGo. О временном прекращении авиасообщения с этим регионом также объявили перевозчики SpiceJet и Vistara.

По данным газеты Hindustan Times, из-за столкновений в Ассаме временно прекращено железнодорожное сообщение между Гувахати и городом Дибругарх.

11 декабря администрация штата ввела комендантский час в Гувахати, который продлился до 07:00 по местному времени (04:30 мск). Кроме того, на 24 часа был ограничен доступ к мобильному интернету в 10 районах штата.

Поводом для массовых беспорядков в Ассаме, который граничит с Бангладеш, стало принятие 10 декабря нижней палатой парламента Индии поправок к закону о гражданстве. Они значительно упрощают процедуру его получения для беженцев по религиозным мотивам из Бангладеш, а также Афганистана и Пакистана.

В новость были внесены изменения (11:29 мск) - добавлены подробности.