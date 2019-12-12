Нетаньяху заявил, что уйдет с четырех министерских постов до 1 января 2020 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проинформировал в четверг Высший суд справедливости Израиля, что покинет до 1 января 2020 года четыре министерских поста в кабинете и назначит на них новых министров. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan, отмечая, что Нетаньяху не будет уходить с поста премьера.

Нетаньяху, кроме кабмина, в настоящий момент возглавляет четыре министерства: здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и по делам диаспоры. В ноябре генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит заявил, что принял решение предъявить премьеру обвинения во взяточничестве по одному делу и мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием еще по двум делам. Постановление Высшего суда справедливости Израиля от 1993 года требует увольнения министров, которым предъявляются обвинения по уголовным делам, но это требование не распространяется на главу правительства, который формально может оставаться на своей должности до момента признания его виновности судом. Радио Kan отмечает со ссылкой на генпрокурора, что Нетаньяху, даже если бы хотел, не смог бы сейчас уйти в отставку с поста премьера, так как после первых в этом году парламентских выборов 9 апреля возглавляет переходное правительство до момента приведения к присяге нового кабинета министров.

Кнессет (парламент Израиля) 22-го созыва утвердил 12 декабря закон о самороспуске и проведении 2 марта 2020 года вторых повторных и третьих за 11 месяцев парламентских выборов. Высшая законодательная палата официально считается распущенной с момента, когда в 01:00 мск в четверг закончился срок в 21 день, отведенный депутатам на третью и последнюю попытку формирования правительственной коалиции по итогам выборов 17 сентября. До этого Нетаньяху и его главный оппонент лидер центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц не смогли создать правительство за отведенные каждому из них 28 дней. По итогам первых в этом году выборов 9 апреля Нетаньяху также не смог сформировать правительство, после чего партия премьера в последние минуты отведенного ему срока провела в конце мая закон о самороспуске Кнессета 21-го созыва и проведении первых в истории страны повторных выборов 17 сентября.

Мандельблит направил 2 декабря спикеру Кнессета (парламента) Юлию Эдельштейну обвинительные заключения по трем делам против премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху и проинформировал его, что со 2 декабря начинается отсчет 30 дней, в течение которых премьер может запросить Кнессет о предоставлении ему иммунитета. При этом, как отмечает "Кан", в парламенте, избранном 17 сентября, так и не были сформированы комиссии, которые должны рассматривать запрос премьера, а теперь они смогут быть созданы только после выборов 2 марта.

Обвинения по трем делам

21 ноября Мандельблит заявил, что решил предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. В рамках наиболее резонансного "дела 4000" следствие считает, что Нетаньяху предоставлял телекоммуникационной компании "Безек" поблажки взамен на положительное освещение деятельности его кабинета связанным с ней информационным порталом "Уалла!". По "делу 1000" обвинения в мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием связаны с получением в подарок от двух бизнесменов ящиков шампанского и сигар. По "делу 2000" премьер обвиняется по этим же двум пунктам из-за содействия интересам владельца газеты "Едиот ахронот" в ответ на благосклонное освещение деятельности его правительства.

Следователи в 2017-2018 годах 12 раз допрашивали Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме по этим трем делам. В феврале 2019 года Мандельблит заявил, что намерен принять рекомендации полиции и выдвинуть обвинения, а также назначил дату для обязательных по закону досудебных слушаний. 7 октября в Иерусалиме завершились длившиеся четыре дня досудебные слушания, в ходе которых адвокатам Нетаньяху была предоставлена возможность переубедить Мандельблита в необходимости выдвигать обвинения.

Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения в коррупции и злоупотреблениях. 21 ноября премьер назвал решение генпрокурора о предъявлении ему обвинений "попыткой переворота" и пообещал управлять Израилем "ответственно и в соответствии с законом".